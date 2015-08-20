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بالصور.. قافلة طبية وحملات محو أمية فى حى المنتزه شرق الإسكندرية

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قام حى ثان المنتزه برئاسة اللواء عادل سلامة وتحت إشراف بهاء عبد اللطيف مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالحى، بالتعاون مع قافلة طبية موجهة من الدكتور مجدى حجازى وكيل أول وزارة الصحة، وقامت القافلة بإنشاء معمل تحاليل وغرفة للكشف فى عزبة حوض 13، بالإضافة إلى إحضار كميات من المستلزمات الطبية والعقاقير، كما تم إحضار كمية من المستلزمات الطبية لتطهير العزبة من الحشرات الزاحفة والطائرة.

من جهة أخرى وفى إطار حرص حى ثان المنتزه على مواجهة مشكلة الأمية، قام حى ثان المنتزه، بإعداد قاعدة بيانات بأسماء الراغبين فى المشاركة فى محو الأمية، كما تم إعداد قاعدة بيانات أخرى بأسماء الراغبين فى إصدار بطاقة الرقم القومى وذلك وفقا للمنحة المقدمة من المجلس القومى للمرأة وذلك فى منطقة عزبة حوض 13.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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