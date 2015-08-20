تشييع جنازة الفدائى على زنجير بطل المقاومة الشعبية ببورسعيد

شيع أهالى بورسعيد جنازة الفدائى البطل على حسن زنجير أحد رموز المقاومة الشعبية فى 56 أبان العدوانى الثلاثى على مصر اليوم الخميس، عقب صلاة الظهر من مسجد مريم الشهير بحى المناخ إلى مثواه الأخير وسط حزن خيم على محبيه من الذين شيعوا جثمانه فى لحظات الوداع.

من المعروف أن الفدائى شارك فى عملية خطف انتونى "مور هاوس" ابن عم ملكة إنجلترا الذى اشتهر بعدائه وكرهه الشديد للمصريين، وكانت ملحمة بطولية سجلها "زنجير" ورفاقه من أبطال المقاومة الشعبية الذين كتبوا أروع البطولات فى التضحية والفداء فى معركة 56 ببورسعيد الباسلة.

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