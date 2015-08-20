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بالصور.. وزير الاتصالات يتفقد المستشفى الجامعى فى الإسكندرية

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تفقد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستشفى الجامعى ومركز علاج جراحات اليوم الواحد والغرفة المركزية، لمتابعة سير ربط قواعد البيانات الخاصة بالمرضى والأطباء.

وطالب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال جولته، جميع الأطباء وهيئة التمريض والموظفين الاستغناء على الأوراق فى العمل واستبدالها بأجهزة الكمبيوتر تسهيلا عليهم بحلول عام 2016، وضرورة استخدام الميكنة وربط قواعد البيانات فى تشخيص حالات المرضى ومعرفة التاريخ المرضى لهم.

وشرح الدكتور إبراهيم مخلص، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، خطة سير العمل من خلال قواعد البيانات المتاحة وكيفية متابعتها عن طريق شاشات عرض فى الغرفة المركزية ومعرفة عدد المرضى الذى تم الكشف عليهم طوال اليوم ومتابعة المريض حتى خروجه من المستشفى، وتحفظ بياناته فى سجل واحد يستطيع أى طبيب الدخول عليه من خلال الرقم القومى لمعرفة التاريخ المرضى له.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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