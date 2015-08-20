السيطرة على حريق نشب بإحدى عربات قطار محمل بمواد بترولية بمحطة منفلوط باسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية منذ قليل، من السيطرة على حريق شب بأحد عربات قطار محمل مواد بترولية بالقرب من مدخل مدينة منفلوط من الناحية القبلية .

> تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن اسيوط، إخطاراً من مأمورمركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ من رئيس محطة قطار منفلوط بتصاعد أدخنة وتطاير بعض الشرر من إحدى عربات قطار محمل مواد بترولية .

> وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز والحماية المدنية وبمساعدة الأهالى تمكنوا من فصل العربة عن القطار وتم السيطرة على النيران و إخمادها دون حدوث خسائر .

> جارى تحرير المحضر اللازم وجارى غستكمال الإجراءات القانونية اللازمة