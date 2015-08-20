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رئيس مجلس النواب الليبى يعلق عضويته فى البرلمان بسبب أزمة وزير الدفاع

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رئيس مجلس النواب الليبى يعلق عضويته فى البرلمان بسبب أزمة وزير الدفاع رئيس مجلس النواب الليبى يعلق عضويته فى البرلمان بسبب أزمة وزير الدفاع
صرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب فتحى عبدالكريم المريمى بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى يعلق عضويته بسبب ترشيح مسعود أرحومة لمنصب وزير الدفاع والذى عليه العديد من الملاحظات والقضايا المحال بها للتحقيق، ولم يمتثل للتحقيق وكذلك عدم قيامه بواجبه العسكرى اتجاه الجبهات وغيرها من الواجبات الأخرى ولن يعدل المستشار عقيله صالح عن عضويته حتى يبث فى منصب وزير الدفاع.

يشار إلى أن النائب فى مجلس النواب الليبى فهمى التوانى أكد لليوم السابع أن الجلسة الأخيرة للبرلمان كانت عاصفة بسبب طرح التصويت على مسعود أرحومة وزيرا للدفاع، وهو ما رفضه رئيس البرلمان لأن مشروع القرار لم يكن مدرجا فى جدول الأعمال وهدد بتعليق عضويته وترك الجلسة غاضبا.

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مصر 365