مركز حقوقى: إسرائيل تفرض حظرا شبه تام على صادرات وواردات قطاع غزة

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تفرض حظرا شبه تام على صادرات وواردات غزة فى ظل الحصار المشدد الذى تفرضه على القطاع منذ عام 2006.

وقال المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان (مقره غزة) فى تقريره الأسبوعى الذى أصدره اليوم الخميس إن سلطات الاحتلال الحربى الإسرائيلى، واصلت إجراءات حصارها البرى والبحرى المشدد على قطاع غزة؛ لتعزله كليا عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجى منذ العام 2006.

وأضاف أن الحصار خلف انتهاكا صارخا لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية سوءا لنحو 1.8 مليون نسمة من سكانه.

وأوضح أن سلطات الاحتلال أغلقت منذ عدة سنوات جميع المعابر التجارية الحدودية مع القطاع باستثناء معبر واحد هو "كرم أبو سالم" أقصى جنوب شرق مدينة رفح الفلسطينية، لتزيد من تحكمها فى اقتصاد القطاع الذى عانى لسنوات بسبب نقص الواردات اللازمة لحياة سكانه.

وقال المركز فى تقريره: إن سلطات الاحتلال تفرض حظرا شبه تام على توريد كافة أنواع المواد الخام للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جدا منها، وكذلك مواد البناء، حيث تسمح فقط بدخول كميات محدودة لصالح المشاريع الدولية، أو عبر آليات الإعمار الأممية التى تم فرضها بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضى.

وتابع:"إن هناك حظرا شبه تام على صادرات القطاع، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة مثل الورود والتوت الأرضى (الفراولة) والتوابل، فيما سمحت فى الفترة الأخيرة بتصدير بعض الخضروات بكميات قليلة جدا، وبعض الأثاث، وحصص قليلة من الأسماك".

وأضاف: تواصل سلطات الاحتلال فرض سيطرة تامة على معبر إيرز (بيت حانون) شمالى القطاع والمخصص لحركة الأفراد، حيث تمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر عبره بشكل طبيعي، ويسمح فى المقابل بمرور فئات محدودة كالمرضى والصحفيين، والعاملين فى المنظمات الدولية، والتجار، وذلك وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة فى معظم الأحيان، مع استمرار سياسة العرض على مخابرات الاحتلال، حيث تجرى أعمال التحقيق والابتزاز والاعتقال بحق المارين عبر المعبر.

وشدد المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان على موقف المجتمع الدولى بأن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، لا يزالان تحت الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلى على حدود القطاع فى العام 2005.

وأكد استمرار سياسات العقاب الجماعى والإغلاق المفروضة على القطاع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الإقرار الدولى بوجود التزام على إسرائيل باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي، خاصة العرف الدولى الخاص بقوانين الحرب واتفاقيات جنيف.

وشدد على أن إسرائيل ملزمة بتطبيق القانون الدولى لحقوق الإنسان وقانون الحرب بالتبادل أحيانا وبالتوازى أحيانا أخرى، وفق ما يحقق حماية أفضل للمدنيين وإنصاف الضحايا.مطالبا الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين فى الأرض المحتلة، والعمل على توفير ضمانات لمنع تكرار العدوان على الأرض الفلسطينية، خاصة قطاع غزة.

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