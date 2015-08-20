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إسرائيل توافق على صرف مواد بناء لـ13 ألف فلسطينى تضررت منازلهم جزئيا

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إسرائيل توافق على صرف مواد بناء لـ13 ألف فلسطينى تضررت منازلهم جزئيا إسرائيل توافق على صرف مواد بناء لـ13 ألف فلسطينى تضررت منازلهم جزئيا
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينى مفيد الحساينة عن موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلى على صرف كميات مواد البناء لـ13289 مواطنا تضررت منازلهم بشكل جزئى خلال العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة فى صيف 2014.

ودعا الحساينة فى تصريح صحفى اليوم الخميس المواطنين الفلسطينيين لزيارة موقع وزارة الإسكان الالكترونى وصفحة "فيس بوك" الخاصة بالوزارة للاستعلام عن كميات مواد البناء المستحقة.

وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مطلع الأسبوع المقبل لإعلام الجمهور بمستجدات عملية الأعمار والمنح المقدمة مع العديد من الدول العربية والمؤسسات الدولية.

وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، فأن إجمالى الوحدات المتضررة من العدوان الإسرائيلى الأخير يبلغ 171085 وحدة سكنية، منها 12558 وحدة سكنية مهدمة بشكل كلي، و12721 متضررة بشكل جزئى وغير صالحة للسكن، و145806 وحدات متضررة بشكل جزئى.
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