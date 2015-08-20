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مايا دياب في أقسى تغريدة لها على "تويتر"

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مايا دياب في أقسى تغريدة لها على "تويتر" مايا دياب في أقسى تغريدة لها على "تويتر"

الخميس 20-08-2015 02:58

على إثر القبض على المتهم بقتل عناصر من الجيش اللبناني الشيخ أحمد الأسير، عبرت الفنانة مايا دياب عن رأيها بهذه القضية، ووصفت الأسير بالـ"حيوان".

واعتبرت مايا أن خبر القبض عليه أفرحها لدرجة جعلها تغض النظر عن أزمة النفايات التي تجتاح لبنان، فجاء في تغريدة مايا: "صار عندي سبب اسكت عن الزبالة لما لقطوا أحمد الأسير هالحيوان".

مايا هي من النجوم الذين نادراً ما يعربون عن آرائهم بالقضايا السياسية، بل تحرص في تغريداتها على أن تهتم بالقضايا الوطنية الأكثر، وقد كتبت هذه التغريدة القاسية عن الأسير لأنه متهم بالتعدّي على عناصر من الجيش اللبناني.

 

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