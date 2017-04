ساندرا بولوك بديلة جورج كلوني في Our Brand Is Crisis

كشفت النجمة العالمية Sandra Bullock عن استعدادها للمشاركة في عمل جديد مستوحى من الوثائقي Our Brand Is Crisis الذي صدر في العام 2005.

ويتمحور الفيلم حول مجموعة من المستشارين السياسيين الأمريكيين الذين يقوم بتعيينهم الرئيس البوليفي السابق Gonzalo Sánchez de Lozada لمساعدته في إعادة انتخابه من جديد.

وذكرت Bullock البالغة من العمر 51 عاماً أنّ هذا العمل عُرِضَ على الممثل George Clooney بداية، إلّا أنّ معدّي الفيلم قرّروا تغيير جنس من سيلعب دور البطولة، ملمّحة إلى أّنّ التغيير تمّ بطلب منها.

في هذا الشأن قالت Sandra:"كان الفيلم مقترحاً منذ البداية على George Clooney، ولكن بعد طرحي السؤال التالي: أليس هناك من أدوارٍ للرجال قد تتبدّل لتصبح خاصّة بالنساء؟، تم التبديل بالفعل".

تصوير Our Brand Is Crisis سيبدأ في 30 أكتوبر وسيكون من إخراج David Gordon Green.

يُذكر أنّ أحاديث كثيرة يتم تداولها اليوم حول إمكانية أن تفوز Bullock بجائزة أوسكار بفضل دورها في هذا الفيلم.

حبيب ساندرا بولوك يبلغ من العمر 5 سنوات!