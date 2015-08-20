وفاة شقيق عمار الكوفي في حادث مؤسف

نشر نجم "آراب أيدول3 " عمار الكوفي على صفحته الرسمية على "فايسبوك" صورة شقيقه الشاب عبد الله مع عبارة إنا لله وإنا إليه راجعون، وذكر في نعيه أن شقيقه فارق الحياة نتيجة حادث مؤسف، أمس الأربعاء، ولكن دون أن يتم الكشف على تفاصيل الحادث .

وتم نشر خبر النعي على الشكل التالي" انتقل الى رحمة الله تعالى مساء هذا اليوم عبدالله محمد صالح كوفي " شقيق الفنان عمار الكوفي " إثر حادث مؤسف".

زميلا عمار في برنامج "أراب أيدول"، هيثم خلايلي وأمل موسى، كانا في مقدمة المعزين لـ عمار بوفاة شقيقه الشاب.