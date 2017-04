هل تعاني نادين الراسي من عقدة العمر؟

بيروت_ سيدتي نت

نشرت الفنانة نادين الراسي صورة تجمعها بإبنها الكبير مارك حدشيتي، الذي يفوقها طولاً وكتبت تحتها" Being a young mother

" doesn’t mean that my life is over.it simply means that my life starts a little early.

بما معناه "أن أكون أما صغيرة، فهذا لا يعني أن حياتي إنتهت، بل يعني ببساطة أن حياتي بدأت مبكرة قليلا".

ولقد سبق لنادين الراسي، أن نشرت قبل فترة، صوراً لها مع مارك خلال حفل تخرجه من المدرسة.

هذا التعليق لم يكن الأول لنادين الذي أشارت فيه إلى أنها انجبت عندما كانت مراهقة، في محاولة منها للهروب من سنوات قد يضيفها البعض إلى عمرها.

وقد ظهرت نادين في أكثر من مقابلة وتحدّثت عن عمرها وأشارت إلى أنها أصغر من زميلاتها وأنها ظلمت عندما تزوجت في سن مبكر.