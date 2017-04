وفاة المخرج بود يوركين عن 89 عاماً

توفيّ المخرج والمنتج الأمريكي Bud Yorkin وإسمه الحقيقي Alan David Yorkin ،عن عمر ناهز الـ89 عاماً، ولأسباب طبيعيّة في منزله في لوس أنجلوس.

وأنتج Bud في سبعينيّات القرن الماضي، المسلسل التليفزيوني الشهير " All in the Family "، المأخوذ عن المسلسل البريطاني (Till Death Do Us Part)، كما أنتج مسلسلات أخرى مثل " Maude " و" Sanford and Son ".

وإضافة إلى الإنتاج، أخرج الراحل عدّة أفلام سنيمائيّة، بينها " Come Blow Your Horn " و" Inspector Clouseau " و" Divorce American Style ".

يذكر أنّ Bud Yorkin استمرّ في حياته المهنيّة منذ عام 1952 وحتى عام 2007.



