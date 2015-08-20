أحمد مرتضى: سحب شكوى الشيخ؟ أنقذنا الأهلي من الانسحاب للمرة الرابعة

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك إن قرار رئيس ناديه بسحب الشكوى المقدمة ضد أحمد الشيخ أنقذت الأهلي من الانسحاب للمرة الرابعة هذا الموسم.

وأضاف عضو الزمالك في تصريحات لإذاعة (الشباب والرياضة) "لم أتقابل مع رئيس نادي الزمالك لأتفهم حيثيات الأمر، ولكنها خطوة جديدة من الزمالك لإنقاذ الأهلي من الانسحاب للمرة الرابعة".

وتابع: "تضامنا مع الأهلي في أزمة ملعب الجونة، لأنه من غير المقبول انسحاب الأهلي من بطولات الكرة المصرية".

وواصل "أعتقد أن هذه المرة كان التهديد بالانسحاب لسبب تافه بسبب لاعب، ولكن رئيس الزمالك رأى أن البعد عن العنف رسالة أسمى من البحث عن حقوق النادي، ويكفي أنه أثبت للجميع أن اللاعب أخطأ".

وأتم: "سحب الشكوى المقدمة ضد اللاعب، لأن أحمد الشيخ لا يساوي حذاء مشجع للأهلي أو الزمالك كان من الممكن أن يتعرض للإصابة والأذى بسبب الاحتقان الشديد والشحن الجماهيري الذي أثاره بعض المسؤولين وكان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة".