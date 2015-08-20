أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

في الجول ينشر..أبرز بنود تظلم الأهلي في قضية الشيخ

Google+ Print
في الجول ينشر..أبرز بنود تظلم الأهلي في قضية الشيخ في الجول ينشر..أبرز بنود تظلم الأهلي في قضية الشيخ

تقدم الأهلي رسميا بمذكرة إلى لجنة التظلمات يوم الخميس في اتحاد الكرة تضمنت عدة بنود يستند عليها هشام عبد ربه محامي أحمد الشيخ اللاعب الذي تم إيقافه أربعة أشهر.

وكان اتحاد الكرة قد أوقف اللاعب أربعة أشهر مع غرامة مالية بسبب توقيعه للزمالك قبل الأهلي وهو على ذمة للمقاصة.

وينشر FilGoal.com أبرز البنود التي جاءت في مذكرة المحامي هشام عبد ربه التي تقدم بها في اتحاد الكرة.

المذكرة اللي قدمها المحامي هشام عبد ربه

1) اتحاد الكرة تعامل مع العقد اللي قدمه نادي الزمالك تعامل كوحدة منفصلة بدون استكمال إجراءات التعاقد التي تنص على ضرورة وجود عقد موقع مع مصر للمقاصة.

2) اتحاد الكرة وافق على قيد اللاعب في قائمة مصر للمقاصة يوم 4 أغسطس على الرغم أن الشكوى تقدم بها الزمالك في شهر يوليو ولم يعترض الاتحاد وسمح له بالمشاركة في مباراة بتروجيت بربع نهائي كأس مصر. بينما اتخذ قرار وقف القيد والعقوبة عندما تقدم الأهلي بعقده مكتمل الإجراءات.

3) إجراءات القيد التي تقدم بها الأهلي سليمة واعترف بها اتحاد الكرة من خلال إصدار البطاقة الخاصة باللاعب. اعترف بصحة كل الأوراق المقدمة ورغم ذلك أوقف اللاعب.

4) اتحاد الكرة أعلن في شهر يونيو انتهاء العمل بالعقود القديمة ثم جدد مدة العمل بالعقود القديمة حتى نهاية يوليو دون إبلاغ الأندية في ظروف غامضة في حين أن المناطق التابعة لاتحاد الكرة أصدرت العقود الجديدة يوم 28 يونيو والعقد المقدم من الزمالك مقدم بتاريخ التاسع من يوليو. فكيف تعتمد العقد على الرغم من أنه مقدم بتاريخ بعد صدور العقود الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»