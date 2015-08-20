اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول.. ما مدى قانونية سحب الزمالك لشكواه ضد الشيخ؟

يعتزم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سحب شكواه ضد أحمد الشيخ جناح مصر للمقاصة المنتقل حديثا للأهلي والذي أوقف أربعة أشهر لتوقيعه لناديين.

وكان الأهلي قد قرر مقاطعة أنشطة اتحاد الكرة الذي وصفه بالمنحاز. لكنه تقدم بتظلم في لجنة التظلمات يوم الخميس عن طريق المحامي هشام عبد ربه.

ويستعرض FilGoal.com مدى قانونية سحب الزمالك لشكواه وما هي الخطوات التي يمكن أن تحدث داخل أروقة اتحاد الكرة إن أقدم النادي الأبيض على ذلك بشكل رسمي.

أولا) قبل التظلم

يقول محمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين في تصريحاته عبر إذاعة الشباب والرياضة إن من حق الزمالك سحب الشكوى.

وأوضح "طالما كانت الشكوى في لجنة شؤون اللاعبين فيلغى القرار الصادر بإيقاف اللاعب والغرامة وكأنه لم يكن".

وتابع "سيتم عمل مذكرة ويرفع الإيقاف ويصبح جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة".

ثانيا) بعد التظلم

أكد حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com أنه بعد تقدم الأهلي بتظلم في لجنة التظلمات.. خرجت الشكوى من لجنة شؤون اللاعبين.

وأشار في تصريحاته يوم الخميس "بعد تقدم الأهلي بالتظلم فيمكن للزمالك أن يسحب الشكوى لكن القرار النهائي سيكون للجنة التظلمات وليس لشؤون اللاعبين".

وتابع "لجنة التظلمات سيكون لها الحق في قبول سحب الشكوى أو رفضها أو تخفيف العقوبة أو إلغائها.. فالأمر أصبح في يدها الآن".