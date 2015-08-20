أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول.. ما مدى قانونية سحب الزمالك لشكواه ضد الشيخ؟

Google+ Print
اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول.. ما مدى قانونية سحب الزمالك لشكواه ضد الشيخ؟ اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول.. ما مدى قانونية سحب الزمالك لشكواه ضد الشيخ؟

يعتزم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سحب شكواه ضد أحمد الشيخ جناح للمقاصة المنتقل حديثا للأهلي والذي أوقف أربعة أشهر لتوقيعه لناديين.

وكان الأهلي قد قرر مقاطعة أنشطة اتحاد الكرة الذي وصفه بالمنحاز. لكنه تقدم بتظلم في لجنة التظلمات يوم الخميس عن طريق المحامي هشام عبد ربه.

ويستعرض FilGoal.com مدى قانونية سحب الزمالك لشكواه وما هي الخطوات التي يمكن أن تحدث داخل أروقة اتحاد الكرة إن أقدم النادي الأبيض على ذلك بشكل رسمي.

أولا) قبل التظلم

يقول محمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين في تصريحاته عبر إذاعة الشباب والرياضة إن من حق الزمالك سحب الشكوى.

وأوضح "طالما كانت الشكوى في لجنة شؤون اللاعبين فيلغى القرار الصادر بإيقاف اللاعب والغرامة وكأنه لم يكن".

وتابع "سيتم عمل مذكرة ويرفع الإيقاف ويصبح جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة".

ثانيا) بعد التظلم

أكد حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com أنه بعد تقدم الأهلي بتظلم في لجنة التظلمات.. خرجت الشكوى من لجنة شؤون اللاعبين.

وأشار في تصريحاته يوم الخميس "بعد تقدم الأهلي بالتظلم فيمكن للزمالك أن يسحب الشكوى لكن القرار النهائي سيكون للجنة التظلمات وليس لشؤون اللاعبين".

وتابع "لجنة التظلمات سيكون لها الحق في قبول سحب الشكوى أو رفضها أو تخفيف العقوبة أو إلغائها.. فالأمر أصبح في يدها الآن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»