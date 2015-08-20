«التعليم العالى»: 51 ألف طالب بالشهادات الفنية سجلوا رغباتهم .. وفتح باب اختبارات القدرات أمامهم «الأحد المقبل»

واصل معمل التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة، ومعامل التنسيق الإليكتروني بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية، ومعامل كلية الهندسة وكلية الزراعة التابعين لجامعة القاهرة ، استقبال طلاب الدبلومات الفنية وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية. وشهدت مكاتب التنسيق حالة من الهدوء التام والانتظام، وسط إقبال ضعيف لأولياء الأمور والطلاب الوافدين لتسجيل الرغبات والاستفسار عن كيفية اختيار الرغبات وتسجيل المواد.

وقال سراج الدين إبراهيم، المشرف على معمل التنسيق بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم، اليوم الخميس ، 150 طالب، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم منذ فتح معامل التنسيق وحتى الآن وصل إلى 950 طالب وطالبة.

وأكد “إبراهيم” فى تصريح خاص لـ ” الحياة الآن”، علي أن المعمل تلقى شكوى من احدي الطالبات اشتكت فيها من تبديل رغبتها بشكل مستمر، بعدما سجلت رغباتها من خلال أحد سماسرة التنسيق، لافتاً أنه نصحها بالتوجه إلى وزارة التعليم العالي وطلب إجراء تغيير للرقم السري.

من جانبه، قال مكرم محمود، مسئول مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة، ان عدد الطلاب الذين قاموا بسحب مظاريف شهادات المعادلة الأجنبية والعربية 10000 طالب وذلك من فرع مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة، منذ أول يوم فتح فيه المكتب أمام الطلاب.

ومن جانبه، قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف على التنسيق، أن 58 ألف طالب وطالبة من المرشحين للكليات بالمرحلتين الأولى والثانية أجروا تحويلات تقليل الاغتراب، منذ فتح الموقع الإلكترونى لها ، لافتا إلى أنه تم إغلاق الموقع أمامهم مساء أمس.

ولفت رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق منذ فتح تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات يوم الاثنين الماضى، وحتى الآن بلغ حوالى 51 ألف طالب، وذلك لطلاب الشريحة الأولى الحاصلين على مجموع أعلى من 75%.

وفى هذا السياق، قررت وزارة التعليم العالى، فتح باب التقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات الفنون التطبيقية وكليات الفنون الجميلة “عمارة”، وكليات السياحة والفنادق وكليات التمريض، اعتبارا من يوم الاحد الموافق 23 أغسطس، وحتى يوم الخميس الموافق الموافق 27 أغسطس، وذلك لطلاب الشهادات الفنية “الصناعية والسياحة والفنادق والتمريض “.

وأعلنت الوزارة فى بيان لها أمس ، أن مكتب التنسيق الإلكترونى يقوم بتنظيم هذه الاختبارات والإشراف عليها حيث يتم استخراج البطاقات والنماذج الخاصة بهذه الاختبارات من خلال مقر مكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة وفروع المكتب ببعض المحافظات المختلفة ، وقرر المجلس الأعلى للجامعات بأن يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي، ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا التوزيع .

وأكدت وزارة التعليم العالى بضرورة التزام الكليات المعنية بعقد اختبارات القدرات ، وإدخال نتائج الاختبارات مباشرة لكافة الطلاب المتقدمين(الناجح – الراسب ) على موقع التنسيق الالكتروني مباشرة مع الالتزام بمراجعة ” رقم الجلوس واسم الطالب لطلاب المدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات (سياحة وفنادق- صناعي) ، كود التنسيق واسم الطالب لطلاب المعاهد المتوسطة نظام السنتان (سياحة وفنادق- تمريض) ، وطلاب المدارس الفنية للتمريض، والإلتزام بإرسال نسخه ورقية من نتيجة القدرات (ناجح – راسب) معتمدة ومحملة علي (CD).

وتكون نتائج اختبار القدرات على مسئولية الكلية، التي تم اجراء الاختبار بها ، ولا يسمح للطالب الراسب في هذه الامتحانات بأداء امتحانات القدرات مرة أخرى سواء في نفس الكلية أو في كلية أخرى.