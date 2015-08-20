السيسى: القوة العربية المشتركة ليست موجهة ضد أى طرف وهدفها أمن العرب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، الدكتور يوسف الإبراهيم المستشار الاقتصادى بالديوان الأميرى الكويتى، وذلك بحضور سفير دولة الكويت بالقاهرة. وأكد الرئيس على أن مقترح القوة العربية المشتركة يستهدف إنشاء قوة عربية للدفاع وليس للاعتداء، منوهاً إلى أن هذه القوة ليست موجهة ضد أى طرف، وإنما تهدف إلى ضمان أمن واستقرار الشعوب العربية والحفاظ على وحدة أراضى الدول العربية ومقدراتها. ومن جانبه، أشاد المستشار الاقتصادى بالديوان الأميرى الكويتى بالخطوات الفاعلة التى تتخذها مصر فى هذا الصدد، مثنياً على المنظور الشامل الذى تتبعه مصر فى مكافحة الإرهاب، كما أعرب عن تمنياته بأن تكلل الجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد بالنجاح، بما يصب فى صالح تعزيز العمل والتعاون العربى المشترك. وأعرب الإبراهيم عن أهمية تعزيز الدفاع العربى المشترك وتضافر الجهود العربية لمكافحة الإرهاب.