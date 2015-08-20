«جبرائيل» يطالب بطرد منظمة «هيومان رايتس» من مصر

قال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن الحادث الارهابى الذى وقع صباح اليوم بمحيط مبنى الامن الوطنى بشبرا الخيمة جاء ردا من الجماعة الإرهابية على قانون مكافحة الارهاب الذى صدر اول امس والذى شدد العقوبة التى تصل الى حد الاعدام والاشغال الشاقة والسجن المشدد لكل من انشأ او اسس او شارك او ساهم او مول جماعة ارهابية فاستشاطت تلك الجماعة الارهابية غضبا وغيظا ومن المؤكد ان هناك تنسيقا بين تنظيمات دولية فى تنفيذ هذه الجريمة .

> وأضاف : يجب الا نغفل النظر عن البيان الذى اصدرته المنظمة المعادية لمصر وهى منظمة هيومان راتيس واتش التى اصدرت بيانا امس تنتقد فيه قانون مكافحة الارهاب .

> وتابع جبرائيل : ان تلك المنظمة لا يمكن السكوت عليها حيث ان تلك المنظمة باتت خطورتها لا تقل عن خطورة الجماعات الارهابية فهى تذكى النار فى كل ما يصدر عن كمصر لمكافحة الارهاب .

> وطالب جبرائيل بضرورة طرد منظمة هيومان راتيس واتش من مصر ومنع اعضائها من ممارسة اى عمل داخل مصر لاتصالها بالجماعىة الارهابية وخطورة ذلك على الامن القومى المصرى .