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خبير: شركات الأمن لعبت دوراً مهماً منذ اندلاع الثورة

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خبير: شركات الأمن لعبت دوراً مهماً منذ اندلاع الثورة خبير: شركات الأمن لعبت دوراً مهماً منذ اندلاع الثورة

قال السيد عبد الونيس، نائب رئيس شعبة الأمن والحراسات الخاصة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن شركات الأمن الخاصة لعبت دورا مهما فى العامين الماضيين، خاصة فيما يتعلق بتوفير أنظمة الأمن الإلكترونية للمنشآت من كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار وغرف مراقبة، فضلا عن ازدياد شركات الأمن الخاصة فى نقل الأموال".

وأشار إلى أن الفترة التى تمر بها حالياً، من توتر تحتاج إلى زيادة مكثفة فى شركات الأمن والتأمين، حيث سجل نشاط الحراسات الخاصة رواجا فى مصر، بعد ثورة يناير 2011، بسبب الانفلات الأمنى، وتراجع دور الشرطة فى تأمين المنشآت الخاصة بمناطق متفرقة من البلاد.

ودعا إلى تشديد البنوك العاملة فى السوق المحلية، من إجراءات تأمين ماكينات الصراف الآلى، والبالغة نحو 6300 ماكينة تمثل إجمالى الشبكة على مستوى الجمهورية، وفروع البنوك العاملة فى مصر، والبالغة نحو 3600 فرع.

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مصر 365

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