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الأموال العامة تضبط شخصين لتزويرهما أختام وبحوزتهما 15 ألف جنيه بالأزبكية

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نجحت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخصين قاما بتصنيع وتزوير أختام بمنطقة الأزبكية وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بتردد شخصين على أحد محلات تصنيع الأختام والزنكو غراف الكائنة بدائرة قسم الأزبكية، وذلك لتقليد دمغات عقود عمل بالمملكة العربية وجمهورية العربية وملصق الغرفة التجارية الصناعية بالسعودية.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وتبين أنهما كل من
>و"أحمد.م.س" 40 سنة سائق ومقيم شبين القناطر/قليوبية و"محمود.ك.م" 43 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وبحوزتهما مجموعة من الدمغات الخاصة برسوم عقود العمل بجمهورية مصر العربية، المملكة العربية من الاستيكرات منسوب صدورها للغرفة التجارية الصناعية لدولة السعودية.

بمناقشتهما اعترفا باستخدام المضبوطات للنصب على المواطنين الراغبين فى السفر للملكة العربية السعودية مقابل مبلغ مالى 15000 جنيه بعد إيهامهم أنها عقود عمل سليمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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مصر 365

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