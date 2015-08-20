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رفع جلسة إعادة محاكمة إبراهيم سليمان وآخرين فى قضية "سوديك" للقرار

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رفع جلسة إعادة محاكمة إبراهيم سليمان وآخرين فى قضية "سوديك" للقرار رفع جلسة إعادة محاكمة إبراهيم سليمان وآخرين فى قضية "سوديك" للقرار
رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة إعادة محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأربعة متهمين آخرين من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم فؤاد مدبولى، وحسن خالد، ومحمد أحمد محمد، عزت عبد الرؤوف عبد القادر بتهمة إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية للقرار.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية كل من المستشارين جمال أبو طالب، وحسن السيد، وسكرتارية إبراهيم أحمد، محمد عبد العزيز.

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مصر 365