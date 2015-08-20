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تموين سوهاج يضبط 15 ألف عبوة عصائر مجهولة المصدر بأحد المصانع

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تموين سوهاج يضبط 15 ألف عبوة عصائر مجهولة المصدر بأحد المصانع تموين سوهاج يضبط 15 ألف عبوة عصائر مجهولة المصدر بأحد المصانع
أكد شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة بسوهاج، أن المديرية تمكنت من ضبط مصنع عصائر بدون ترخيص بقرية الكوامل بمركز سوهاج، وضبط 15 ألف عبوة مجهولة المصدر لدى المتهم "شريف.م.م" المدير المسئول عن المصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة المختصة.

وأضاف وكيل تموين سوهاج، فى تصريحات له، أن المديرية تواصل جهودها اليومية بالتفتيش يوميا على المصانع وغيرها بناء على تعليمات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج لضبط المخالفين وحماية المواطنين والمستهلكين من البضائع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

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مصر 365

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