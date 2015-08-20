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مصدر: إنشاء قاعدة بيانات لحصر السيارات المسروقة للحد من العمليات الإرهابية

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مصدر: إنشاء قاعدة بيانات لحصر السيارات المسروقة للحد من العمليات الإرهابية مصدر: إنشاء قاعدة بيانات لحصر السيارات المسروقة للحد من العمليات الإرهابية
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أنه جار حصر كافة البلاغات المقدمة بسرقات سيارات من المواطنين والتى عادة ما تستخدم فى العمليات الإرهابية، وسوف يتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالسيارات المسروقة وتوزيعها على كافة القطاعات على مستوى الجمهورية لرصدها واعادتها لأصحابها.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تزويد قوات الكمين بسترات واقية وأسلحة على أعلى مستوى، بالإضافة لزيادة أفراد الكمين ليتكون من مجموعات قتالية من 4 أفراد مدربة على القتال والتعامل مع العناصر الإجرامية، كما تم تفعيل الأكمنة المتحركة لتجوب الشوارع لضبط الخارجين عن القانون والتصدى لأى عمليات إرهابية.

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