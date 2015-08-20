القائم بأعمال النائب العام يحقق فى تفجير مقر الأمن الوطنى بشبرا

أصدر المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، قراراً بفتح تحقيقات موسعة حول حادث تفجير مقر الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، وكلف نيابة قسم أول شبرا الخيمة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم تقرير المعاينة التصويرية.

وقرر القائم بأعمال النائب العام ندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية "قسم المفرقعات"، وذلك لرفع الآثار الفنية للحادث والانفجار، وتحديد نطاق الموجة الانفجارية، وطبيعة المواد المستخدمة فى صنع المتفجرات والسيارة المفخخة المستخدمة فى العملية، وبيان التلفيات التى أسفرت عن التفجير وما ترتب عليه من أضرار.