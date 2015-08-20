ضبط 4 عاطلين سرقوا كابل كهرباء تليفونات بأكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، بقسم شرطة أول أكتوبر القبض على 4 عاطلين، لقيامهم بقطع كابل تليفونات خلف موقف الميكروباص الكائن بميدان الحصرى، لسرقته وبيعه لتجار الخردة.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً من العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث قطاع أكتوبر، يفيد بضبط "أحمد.ع" 36 سنة عاطل (مصاب بطلق نارى بالساق) والمحكوم عليه بالهروب فى قضية "إتلاف" وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقتين من ذات العيار، "ضياء.ع" 24 سنة عاطل، "خالد.ع" 32 سنة عاطل، "أشرف.ع" 35 سنة عاطل، وبحوزتهم كابل تليفونات طوله حوال 20 مترا – منشار حداد.

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة كابل التليفونات لبيعه لتجارة الخردة، واعترف الأول بحيازته للسلاح والطلقات بقصد الدفاع، تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.