حبس أمينى شرطة بالفيوم لتزويرهما أوراقا لصالح متهمين من الإخوان

قال اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه تم القبض على 2 من أمناء الشرطة من قورة مركز أبشواى والتحقيق معهما لقيامهما بتزوير أوراق لصالح عدد من المتهمين بجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار مدير الأمن فى تصريحاته، إلى أن الواقعة تعود إلى اكتشاف قيام 2 من أمناء الشرطة بمركز أبشواى بتغيير تاريخ عرض عدد من المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين على المحكمة ليوم 16 / 8 /2015 وهم من المقرر عرضهم فى شهر سبتمبر القادم، مما يؤكد سوء نيتهم وتدبيرهم لأمر ما فى هذا اليوم، وعلى الفور تم القبض عليهم وإحالتهم للاحتياط وإيقافهم عن العمل، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق معهم وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.