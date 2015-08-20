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وزير الصحة يتفقد مصابي انفجار مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة

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وزير الصحة يتفقد مصابي انفجار مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة وزير الصحة يتفقد مصابي انفجار مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة

تفقد وزير الصحة الدكتور عادل العدوي اليوم الخميس، المصابين فى حادث تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة بمستشفى التأمين الصحى للاطمئنان على حالتهم الصحية، يرافقه الدكتور سمير ثابث رئيس فرع التأمين الصحى بالقليوبية.

وشدد الوزير – خلال جولته – على ضرورة الاهتمام بالمصابين وتقديم الرعاية الطبية وحسن المعاملة ومتابعتهم أولا بأول وإيفاده بتقرير عن حالتهم الصحية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ارتفاع أعداد المصابين إثر انفجار مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة إلى 29 مصابا بينهم 7 مجندين شرطة نقلوا إلى مستشفى “النيل” وحالة واحدة نقلت إلى مستشفى معهد ناصر.

وأوضح وكيل الوزارة أن 20 حالة خرجت من المستشفيات بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، مشيرا إلى أن التسع حالات الأخرى ما زالوا محتجزين.

أ ش أ

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