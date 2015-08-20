أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رسميا.. محامى الشيخ يتقدم بتظلم للجبلاية ضد إيقافه

Google+ Print
رسميا.. محامى الشيخ يتقدم بتظلم للجبلاية ضد إيقافه رسميا.. محامى الشيخ يتقدم بتظلم للجبلاية ضد إيقافه

تقدم هشام عبد ربه، محامى أحمد الشيخ، لاعب وسط الأهلى، ظهر اليوم الخميس، بمذكرة رسمية للجنة التظلمات باتحاد الكرة، من أجل التظلم على قرار لجنة شئون اللاعبين بإيقاف اللاعب 4 أشهر، وتغريمه 133 ألف جنيه. ويسعى محاميه لرفع الإيقاف عن اللاعب لحين فصل لجنة التظلمات فى القرار، حتى يتمكن من المشاركة مع فريقه خلال المباريات المقبلة ببطولة كأس . واتخذ النادى الأحمر قرارا الثلاثاء الماضى بمقاطعة جميع المسابقات التى ينظمها اتحاد الكرة اعتراضا على قرار إيقاف الشيخ. كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد اكد على تنازل ناديه عن الشكوى ضد اللاعب .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»