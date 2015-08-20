رسميا.. محامى الشيخ يتقدم بتظلم للجبلاية ضد إيقافه

تقدم هشام عبد ربه، محامى أحمد الشيخ، لاعب وسط الأهلى، ظهر اليوم الخميس، بمذكرة رسمية للجنة التظلمات باتحاد الكرة، من أجل التظلم على قرار لجنة شئون اللاعبين بإيقاف اللاعب 4 أشهر، وتغريمه 133 ألف جنيه. ويسعى محاميه لرفع الإيقاف عن اللاعب لحين فصل لجنة التظلمات فى القرار، حتى يتمكن من المشاركة مع فريقه خلال المباريات المقبلة ببطولة كأس مصر. واتخذ النادى الأحمر قرارا الثلاثاء الماضى بمقاطعة جميع المسابقات التى ينظمها اتحاد الكرة اعتراضا على قرار إيقاف الشيخ. كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد اكد على تنازل ناديه عن الشكوى ضد اللاعب .