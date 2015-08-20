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محافظ الأقصر يبحث إنشاء محطتين لمياه الشرب بتكلفة 6 مليون جنيه

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محافظ الاقصر - محمد بدر

محافظ الاقصر – محمد بدر

 

 بحث محافظ الأقصر محمد بدر، مع قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة إنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بالشروع في إنشاء محطتين لمياه الشرب بمنطقتى البغدادى والحبيل بمدينة البياضية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب على إنشائهما.

 وحضر الإجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الأقصر كل من رئيس مدينة البياضية ومسئولي الصحة والإدارة الهندسية والمقاولين العرب والأملاك والسكك الحديدية بالمحافظة.

 وشدد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع علي ضرورة إنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بالشروع في إنشاء المحطتين تمهيدا للبدء الفوري في العمل بهما، خاصة بعد إعتماد الميزانية المطلوبة لإنشائهما والحصول على كافة الموافقات اللازمة من جانب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين خلال زيارتهم الأخيرة إلى محافظة الأقصر.

 وقال العميد أحمد معوض رئيس مركز ومدينة البياضية، إن محطة مياه البغدادى سيتم إنشائها بنظام “كومباكت” بمدخل طريق الساحة الرضوانية على مساحة 2000 متر، بينما سيتم إنشاء محطة الحبيل على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 6 مليون جنيه بواقع 3 ملايين جنيه لكل محطة لخدمة قرى البياضية بأكملها وللتخفيف من أزمة ضعف مياه الشرب بالمنطقة.

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