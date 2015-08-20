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وزير الخارجية يستقبل نائب مستشار الأمن القومي البريطاني

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وزير الخارجية يستقبل نائب مستشار الأمن القومي البريطاني وزير الخارجية يستقبل نائب مستشار الأمن القومي البريطاني

 

استقبل السيد سامح شكري وزير الخارجية السير جوين جنكينز نائب مستشار الأمن القومي البريطاني، اليوم الخميس ، والذي يزور على رأس وفد بريطاني للتشاور والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

 وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والعراق واليمن وسوريا، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، والتنسيق بين مصر وبريطانيا في هذا الشأن. وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الوزير سامح شكري أكد خلال اللقاء على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية، وضرورة أن يتجاوب مجلس الأمن مع مطلب الشرعية الليبية برفع حظر السلاح المفروض عليها لتمكينها من لمحاربة الإرهاب على أراضيها. وأضاف بأن اللقاء مع المسئول البريطاني عكس تطابقاً في المواقف بشأن ضرورة توفير الدعم الدولي الكامل لحكومة الوفاق الوطني فور تشكيلها.

 

ومن ناحية أخرى، استمع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني إلى عرض متكامل من وزير الخارجية لرؤية مصر للأوضاع في سوريا واليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم الاتفاق على استمرار التشاور بين الجانبين المصري والبريطاني.

 

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