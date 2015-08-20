المنيا تستضيف الاجتماع التحضيري الثاني لمؤتمر «الاستثمار والتنمية في الصعيد» الأحد المقبل

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، استضافة المحافظة للاجتماع التحضيري الثاني لمؤتمر الاستثمار والتنمية في الصعيد الأحد القادم، وذلك بحضور عدد من الوزراء و10 محافظين للصعيد والوادي الجديد والبحر الأحمر .

وأكد المحافظ ان الاجتماع يعد تمهيدا لمؤتمر الاستثمار والتنمية في الصعيد والذي سيعقد في محافظة البحر الأحمر،لبحث فرص الاستثمار والتنمية لمحافظات الصعيد ،ويهدف الاجتماع في المقام الأول إلي العمل علي توفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال استعراض فرص الاستثمار في محافظات ( الفيوم – بني سويف – المنيا – الوادي الجديد – أسيوط- سوهاج – قنا -الأقصر – أسوان – البحر الأحمر) ، والعمل على فتح آفاق الاستثمار وجذب المستثمرين ورجال الأعمال للتعرف علي مجالات الاستثمار المتاحة بالمحافظات بكافة أنواعها ( صناعي - زراعي – تجاري) إلى جانب استعراض معوقات الاستثمار في محافظات الصعيد ومحاولة إيجاد حلول سريعة لدفع الاستثمار بها، مع الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وتؤدي إلي حل كافة معوقات الاستثمار بمحافظات الصعيد،ليتم عرضها على مؤتمر الاستثمار والتنمية في الصعيد.

وكان عبدالناصر الدمياطي السكرتير العام للمحافظة قد عقد اجتماعا موسعا مساء أمس بحضور اللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد ومديري المديريات ورؤساء المدن ،لبحث الاستعداد للتحضيرات الخاصة بالاجتماع ، حيث سيعقد الاجتماع في قاعة مؤتمرات المحافظة بالطريق الأوسط بمدينة المنيا الجديدة ، مع العمل على الاستعداد الجيد لتنظيم هذا الحدث الهام على ارض المنيا وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

قال اللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد ان فعاليات الاجتماع سوف تتضمن عرض خاص من كل محافظة لفرص الاستثمار المتاحة بها إلى جانب عرض فيلم تسجيلي حول التنمية والاستثمار في محافظة المنيا ،وسيتضمن ختام الاجتماع تعقيب من الوزراء المشاركين في الاجتماع حول الفرص الاستثمارية وكيفية توجيهها بالشكل الأفضل .

وكانت محافظة البحر الأحمر قد استضافت الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر الاستثمار والتنمية في الصعيد .

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