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الزمالك يوضح لـ في الجول سبب عدم سفر إبراهيم صلاح مع الفريق

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الزمالك يوضح لـ في الجول سبب عدم سفر إبراهيم صلاح مع الفريق الزمالك يوضح لـ في الجول سبب عدم سفر إبراهيم صلاح مع الفريق

أكد حمادة أنور المدير الإداري لنادي الزمالك لـFilGoal.com أن اللاعب إبراهيم صلاح لم يسافر مع الفريق لتونس بسبب مشكلة في التجنيد.

وأشار أنور إلى أن المشكلة لم يدر بها اللاعب بعدما أصبح مجندا رسميا في الفترة الحالية.

بينما قبل ذلك كان يسافر مع الفريق في مبارياته الخارجية بعد الحصول على إذن سفر لوجوده في سن التجنيد.

ويسعى مسؤولو الزمالك لحل الأزمة من أجل لحاق اللاعب بمباراة الصفاقسي التونسي الأحد في الكونفدرالية الإفريقية، ومن أجل ضمه إلى القائمة المكونة من 16 لاعب فقط نظرا للعديد من الغيابات والإصابات.

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