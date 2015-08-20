الداخلية تعلن سقوط 23 إخوانيا فى حملات أمنية عقب تفجير شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 18 إخوانيا فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والموالين لهم المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، تأتى هذه الحملات عقب تفجير محيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة.

وفى سياق متصل أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط (5) من أعضاء تلك اللجان بمحافظات (القليوبية ، الشرقية ، بنى سويف ، المنيا ، المنوفية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.

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