موجز أخبار مصر للساعة1.. "السيسى" يزور روسيا 25 أغسطس الجارى

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها إعلان رئاسة الجمهورية، إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسى زيارة رسمية إلى روسيا اعتباراً من 25 أغسطس الجارى، ولمدة 3 أيام، يلتقى خلالها نظيره الروسى فلادمير بوتين، وعدداً من المسئولين الروس، لمناقشة سبل دعم العلاقات بين القاهرة وموسكو، وتعزيز التعاون فى شتى المجالات وفى مقدمتها الامن والاقتصاد.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" تحركات الأجهزة الأمنية لملاحقة المتورطين فى تفجير مبنى الأمن الوطنى فى شبرا الخيمة، والذى أسفر عن إصابة 29 شخصاً، فضلاً عن تلفيات كبيرة بالمبنى.. وفيما يلى موجز أخبار الواحدة :

- الرئاسة: السيسى فى زيارة رسمية لروسيا 25 أغسطس لمدة 3 أيام

- بعد انفجاء مبنى الأمن الوطنى بشبرا.. وزير الآثار: قصر محمد على بعد 500 متر من الانفجار والتلفيات تنحصر فى الإنشاءات حديثة.. ورئيس قطاع المتاحف: الزجاج تحطم وبدأنا إصلاحه

- الداخلية: حرم مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة قلل من الضحايا والخسائر

- ننفرد بنشر معاينة النيابة لموقع انفجار مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة.. انهيار برج مراقبة بالكامل.. سقوط بلكونات العمارة المقابلة للمبنى.. وتحطم جميع نوافذ مجمع المحاكم ومستشفى النيل

- إنقاذ 27 سائحا فرنسيا بعد تعرض لنش سياحى للغرق جنوب مرسى علم

- نقل السياح الفرنسيين بعد إنقاذهم من الغرق لميناء بورت غالب جنوب مرسى علم

- فى خطاب رسمى..«اليوم السابع» تجدد طلبها لنقابة الصحفيين بتقديم الأدلة..وحضور أعضاء المجلس للتحقيق مع الزميلة أمانى الأخرس..«الجريدة» طالبت «المجلس» بإدارة التحقيق من خلال 3 من أعضائه ولم تتلق رداً

- أكرم القصاص يكتب :فى قضية "أمانى".. قضاء "فيس بوك" يحكم بالإعدام ثم يفتح التحقيق..المهنية الميتة.. حاكموا الزميلة وأدانوها وعاقبوها بلا أدلة أو شهود

- المفوضين تحجز طعن محمد أبو تريكة على قرار التحفظ على أمواله لصدور التقرير

- الصحة: حالتا وفاة و148 مصابا بالإجهاد الحرارى أمس الأربعاء

- الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

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