التعليم: ضبط 12 حالة غش إلكترونى اليوم بامتحانات الثانوية "دور ثانى"

قال محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه أدى اليوم طلاب الثانوية العامة "نظام حديث" البالغ عددهم 14684 طالبا وطالبة امتحان الأحياء وذلك فى 284 لجنة، وأدى 5216 طالبا وطالبة امتحان الرياضة البحتة (التفاضل والتكامل) فى 275 لجنة، كما أدى 12878 طالبا وطالبة امتحان التاريخ فى 277 لجنة، وذلك فى الفترة الأولى.

وأشار سعد فى تصريحات له، إلى أنه أدى 97 طالبا وطالبة "نظام قديم" امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى 58 لجنة وذلك فى الفترة الأولى، وفى الفترة الثانية يؤدى 162 طالبا وطالبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية ـ رياضيات (2) فى 96 لجنة.

وأعلن سعد أن غرفة العمليات المركزية تلقت 12 بلاغا عن ضبط طلاب حاولوا الغش، موضحا أنه فى امتحان مادة الأحياء، تم ضبط طالب بلجنة منوف الثانوية بنين بالمنوفية ومعه تليفون محمول استخدمه فى تصوير مادة الأحياء، وفى لجنة كفر البطيخ الثانوية المشتركة تم ضبط طالب وبحوزته تليفون محمول، وبلجنة تاج الدول الثانوية بنات بشمال الجيزة تم ضبط طالب ومعه فيزا بشريحة.

وبالنسبة لامتحان التفاضل والتكامل، أوضح سعد أنه تم ضبط طالب بلجنة ديروط الثانوية بنين ومعه تليفون محمول استخدمه فى تصوير امتحان التفاضل والتكامل، وآخر فى لجنة كفر سعد الثانوية المشتركة بكفر سعد بدمياط وفى لجنة جمال عبد الناصر الثانوية غرب الفيوم تم ضبط طالب ومعه تليفون محمول، كما تم ضبط طالب بلجنة محمود صقر الثانوية المشتركة بجهينة بسوهاج ومعه تليفون محمول.

أما بالنسبة لامتحان التاريخ، قال محمد سعد إنه تم ضبط طالبة ومعها تليفون محمول بلجنة القناطر الخيرية بالقليوبية استخدمته فى تصوير امتحان التاريخ، وآخر فى لجنة السادات الثانوية العسكرية بنين ديرب نجم بالشرقية تم ضبط طالبتين وبحوزة كل منهما تليفون محمول، كما تم ضبط طالبتين ومع كل منهما تليفون محمول بلجنة خديجة يوسف الثانوية بنات بأسيوط.

وأكد أنه تم عمل محاضر إثبات حالة لهؤلاء الطلاب الذين حاولوا الغش.