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بدء محاكمة "مرسى" و10 متهمين آخرين فى قضية التخابر مع قطر

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بدء محاكمة "مرسى" و10 متهمين آخرين فى قضية التخابر مع قطر بدء محاكمة "مرسى" و10 متهمين آخرين فى قضية التخابر مع قطر
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وظل المتهمون يتبادلون الأحاديث الجانبية، وسمح رجال الأمن بدخول فرد واحد من أهلية كل من المتهمين المحبوسين قاعة المحكمة بناءً على تعليمات صادرة من القاضى.

كما تم إيداع المتهم الأول محمد مرسى قفص الاتهام قبل صعود هيئة المحكمة بدقائق قليلة وحيا مرسى الحضور من الأهالى، وهيئة الدفاع وباقى المتهمين. كعادته بكل جلسة ملوحا بيده.

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مصر 365

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