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موسم في الجول – إسلام جمال يختار.. مفاجأة الدوري ' ليس لاعبا '

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موسم في الجول – إسلام جمال يختار.. مفاجأة الدوري ' ليس لاعبا ' موسم في الجول – إسلام جمال يختار.. مفاجأة الدوري ' ليس لاعبا '

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على إسلام جمال مدافع الزمالك المتوج بالدوري.

السؤال الذي وجهناه إلى إسلام جمال .. من هو مفاجأة الدوري؟

أجاب مدافع الزمالك "فريق للمقاصة كان مفاجأة الدوري".

وتابع "قدموا موسما كبيرا، وقادهم لذلك مدربهم الكبير إيهاب جلال".

وأنهى المقاصة الدوري في المركز الرابع، لأول مرة في تاريخ النادي الفيومي.

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