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محافظ القليوبية: الإرهاب لا يهزم الأوطان.. ولا تصالح مع تجار الدم

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محافظ القليوبية: الإرهاب لا يهزم الأوطان.. ولا تصالح مع تجار الدم محافظ القليوبية: الإرهاب لا يهزم الأوطان.. ولا تصالح مع تجار الدم
أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أن مرتكبى تفجير شبرا مجرمين لا علاقة لهم بالإنسانية أو الإسلام السمح، وأن مثل تلك العمليات الإرهابية لن تنال من أمن الوطن ووحدة أبنائه شيئًا، وسوف تزيد من رفض المجتمع المصرى كاملًا للجماعات الإرهابية المتطرفة.

وقال المحافظ، فى تصريحات له، إن الإرهاب لن يكسر الدولة، لأن أكبر من أى جماعة أو تنظيم، وأن استمرار استهداف أفراد الجيش والشرطة يمثل مؤامرة كبيرة على الدولة لن تزيد مصر إلا ترابطًا وقوة.

وشدد على أنه لن يخضع أبناء مصر لهذه الضربات الجبانة والتى لن تزيدنا إلا إصرارًا على البناء لتستقر سفينة الوطن على بر الأمان، ولن تنال من وحدة وترابط الشعب المصرى ضد محاربة الإرهاب الذى لا وطن له، فالإرهابيون يعشقون رؤية الدماء والخراب والدمار وتحطيم إرادة الشعوب.

وأضاف، أن الجماعات الإرهابية تفتقر الآن لأى ظهير شعبى فى الشارع المصرى، فالإرهاب لا يهزم الأوطان ولا تصالح مع تجار الدم.

وأكد المحافظ، أن مصر تواجه حربًا حقيقية، ولابد من اقتلاع الإرهاب من جذوره بمشاركة كل أطياف الشعب المصرى والالتحام خلف الجيش والشرطة، فتلك العمليات الجبانة لن تعيق مسيرة التنمية وتقدم الوطن ولن نبالى بدعوات وهجمات قوى الشر التى تحاول النيل من مصر ونحن مستمرون فى بناء مصر.

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مصر 365

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