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مدير أمن الشرقية: الكفاءة المعيار الأول فى الحركة الداخلية ولن أجامل أحدا

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مدير أمن الشرقية: الكفاءة المعيار الأول فى الحركة الداخلية ولن أجامل أحدا مدير أمن الشرقية: الكفاءة المعيار الأول فى الحركة الداخلية ولن أجامل أحدا
قال اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إنه سوف يعتمد الحركة الداخلية للضباط يوم السبت القادم بعد الانتهاء منها واستقرار الأوضاع .

وأكد اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية فى تصريح خاص"لليوم السابع"، أن المعيار الأول فى الحركة هى الكفاءة، وأن الحركة ليس بها أى مجاملات نهائيا .

وأوضح مدير أمن الشرقية، أنه تم فحص ملفات العديد من الضباط وسوف يتم البقاء على عدد من مأمورى المراكز والضباط الذين يتمتعون بالجدية والكفاءة فى عملهم وحسن تعاملهم مع المواطنين .

ووعد أهالى الشرقية بشن العديد من الحملات المكثفة برئاسته على البؤر الإجرامية بالمحافظة، وشدد على حسن العلاقة بين الضباط والأفراد والمواطنين من أجل النهوض بالمنظومة الأمنية بمديرية أمن الشرقية .

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