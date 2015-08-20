إزالة عقار لخطورته على أرواح السكان غربى الإسكندرية

أزال حى الجمرك برئاسة اللواء خالد فوزى رئيس الحى، عقارا نظرا لخطورته على المواطنين، ضمن الخطة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط، حرصا على سلامة المواطنين بحضور مأمور قسم الجمرك،>حيث تمت إزالة العقار رقم 10 خليل بك المكون من 4 أدوار، بعد إخلاء العقار المجاور من السكان بمعرفة قسم الجمرك، حرصًا على سلامة السكان.

من جهة أخرى أزالت إدارة إشغال الطريق بحى وسط، برئاسة المهندسة سعاد حلمى، كافة الإشغالات والتعديات من شارع سعد زغلول، وصفية زغلول، وميدان الرصافة من أمام مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية، والشهيد على خاطر، ومدرسة ناصر بمنطقة محرم بك التى تعوق المارة لما تسببه من مشاكل بصفة مستمرة لأهالى المنطقة، وجار المتابعة بصفة مستمرة.