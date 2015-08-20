أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للحفاضات شروط.. 7 نصائح تحمى طفلك من التسلخات

Google+ Print
للحفاضات شروط.. 7 نصائح تحمى طفلك من التسلخات للحفاضات شروط.. 7 نصائح تحمى طفلك من التسلخات
اختيار الحفاض المناسب لطفلك أحد أكثر المشكلات التى تؤرق الطفل وأمه، فالتسلخات الناتجة عن الحفاض تنتج عن الكثير من الأسباب، منها حساسية جلد الطفل لمكون من مكونات الحفاض، أو حساسية الجلد من البراز والبول الذى يخرجه الطفل.
>وتنصح الدكتورة سمر كمال أخصائية الأطفال بضرورة اتباع الأم عدة إجراءات وقائية عند تغيير أو استعمال الحفاض للطفل:

- اختارى حفاض مناسب لحساسية جسم طفلك، فطبيعة الجلد والبشرة تختلف من طفل إلى آخر
>- اختارى حفاض ذو جودة عالية ويمكن توافره بكثرة حتى لا تضطرى لتغييره كل فترة
>- لا تستخدمى أكثر من نوع حفاض لطفلك
>- قومى بتغيير حفاض طفلك كلما شعر بالضيق منه، لا عند امتلائه فقط
>- قومى بتوسعة حفاض الطفل قليلا حتى لا تزيد فرص الإصابة بالتسلخات
>- بين الحين والآخر اتركى طفلك بدون حفاض
>- يمكن للطفل ارتداء الحفاض ومن تحته عازل قطنى ليصبح عازل بينه وبين الجلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365