للحفاضات شروط.. 7 نصائح تحمى طفلك من التسلخات

اختيار الحفاض المناسب لطفلك أحد أكثر المشكلات التى تؤرق الطفل وأمه، فالتسلخات الناتجة عن الحفاض تنتج عن الكثير من الأسباب، منها حساسية جلد الطفل لمكون من مكونات الحفاض، أو حساسية الجلد من البراز والبول الذى يخرجه الطفل.>وتنصح الدكتورة سمر كمال أخصائية الأطفال بضرورة اتباع الأم عدة إجراءات وقائية عند تغيير أو استعمال الحفاض للطفل:

- اختارى حفاض مناسب لحساسية جسم طفلك، فطبيعة الجلد والبشرة تختلف من طفل إلى آخر

>- اختارى حفاض ذو جودة عالية ويمكن توافره بكثرة حتى لا تضطرى لتغييره كل فترة

>- لا تستخدمى أكثر من نوع حفاض لطفلك

>- قومى بتغيير حفاض طفلك كلما شعر بالضيق منه، لا عند امتلائه فقط

>- قومى بتوسعة حفاض الطفل قليلا حتى لا تزيد فرص الإصابة بالتسلخات

>- بين الحين والآخر اتركى طفلك بدون حفاض

>- يمكن للطفل ارتداء الحفاض ومن تحته عازل قطنى ليصبح عازل بينه وبين الجلد