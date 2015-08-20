التحديق فى عينى شخص لعشر دقائق يسبب الهلوسة

كشف عالم نفسى إيطالى عن أن التحديق فى عينى شخص ما لمدة 10 دقائق، يمكن أن يسبب الهلوسة.

وفى تجربة غريبة زعم أشخاص أنهم تعرضوا لتغير فى حالة الوعى لديهم من بينها أنهم رأوا وجوها مشوهة أو حتى وحوش.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن العالم جيوفانى كابوتو بجامعة أوربينو الإيطالية أجرى التجربة فى غرفة ذات إضاءة خافتة، حيث وجه سؤالا لـ20 متطوعا وطالبهم بالتحديق فى أعين بعضهم البعض بشكل مستمر لعشر دقائق.

ولم يخطر المتطوعين بالغرض من التجربة، واكتفى بالقول "إنها تجربة تأملية بأعين مفتوحة". وبعد انتهاء العشر دقائق سوئلوا عن تجربتهم، وأجابوا بأنهم شعروا بشعور مختلف من بينه أنهم فقدوا الاتصال بالواقع.

كما قالوا "إن الأصوات بدت منخفضة أكثر أو أكثر علوا من المتوقع وأنهم فقدوا الإحساس بالزمن، وأكد 90% منهم أنهم رأوا وجوها مشوهة، فيما زعم آخرون أنهم رأوا وحوشا، فيما قال بعضهم إنهم رأوا ملامح، وأكد عدد منهم أنهم رأوا وجه أحد أقاربهم.

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