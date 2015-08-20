للنساء تعرفى على أسباب حرقان البول بعد الولادة وطرق علاجها

أرسلت قارئة تقول أنها خضعت لعملية ولادة طبيعية منذ عدة أيام، ومنذ يوم الولادة وهى تعانى من بعض الأعراض أهمها حرقان البول، وعدم القدرة على الجلوس بصورة جيدة، وتسأل عن أسباب تلك الأعراض وموعد انتهائها وكيفية التعامل معها.

يجيب عن سؤالها استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، موضحا أن جميع الأعراض التى تشكو منها القارئه تندرج تحت الآثار الطبيعية والمتوقعة لعملية الولادة الطبيعية، ولا داعى للقلق منها نهائيا .

فجميع تلك الأعراض يحدث نتيجة للمجهود الكبير الذى تعرض له الحوض وفتحته المهبل عند خروج الجنين.

ويؤكد أبو النجا أن تلك الأعراض مؤقتة، وغالبا ما تختفى بصورة كاملة بعد الأسبوع الأول إلى الثانى من موعد الولادة الطبيعية، ولكن يمكن الالتزام ببعض النصائح التى من شأنها التخفيف من حده تلك الأعراض، وأهمها استخدام المطهرات المهبيلة أثناء التشطيف، للحد من حرقان البول وعلاج الالتهابات البسيطة التى قد تنتج بعد الولادة وتتسبب فى زيادة حدة الألم.

مع إمكانية الاستعانة بالوسائد الناعمة عند الجلوس، وفى بعض الحالات يمكن استشارة الطبيب عن أنواع معينة من الدهانات الموضعية والتى تستخدم لتسكين الألم فى منطقة المهبل.