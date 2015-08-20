علامات الإصابة باحتقان البروستاتا وطرق التشخيص

احتقان البروستاتا من أكثر الأمراض شيوعا بين الرجال وخاصة فى مرحلة الشباب.

الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم يوضح فى السطور التالية أسباب وأعراض وطرق تشخيص احتقان البروستاتا.

أسباب الإصابة باحتقان البروستاتا

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>حدوث انتصاب للعضو الذكرى دون أن يلحقه قذف للسائل المنوى، هو السبب الأساسى المؤدى للإصابة باحتقان البروستاتا تبعا لرأى حامد.

موضحا أن الإسراف فى مشاهدة الأفلام الإباحية والتعرض لعوامل الإثارة بشكل متكرر، من أهم الأسباب التى تؤدى لارتداد السائل المنوى، وهو ما ينتج عنه الاحتقان الدموى حول غدة البروستاتا.

أعراض الإصابة باحتقان البروستاتا

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>ويوضح حامد أن أهم الأعراض التى تشير إلى الإصابة باحتقان البروستاتا تتمثل فى صعوبة التبول وحرقان البول مع الإصابة بألم فى منطقة العجان.

وقد يختلط الأمر لدى البعض بين أعراض احتقان البروستاتا وأمراض المثانة ومجرى البول.

تشخيص احتقان البروستاتا

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>يؤكد حامد أنه لا يمكن الاعتماد على الأعراض فقط فى تشخيص احتقان البروستاتا، فكما سبق الذكر فإن تلك الأعراض تتشابه بصورة كبيرة مع أعراض المشاكل المرضية المتعلقة بالجهاز البولى، والوسيلة الأكثر أمانا هى تحليل سائل البروستاتا، والذى يمكن من خلاله الوقوف على جميع أبعاد الحالة واختيار العلاج المناسب لها.