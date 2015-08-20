لو شعرك مقصف وبيقع.. 6 نصائح لحل مشكلتك أهمها ماتغسليهوش بمية سخنة

تساقط الشعر وجفافه من أكبر المشاكل التى تواجه بعض النساء، وهناك العديد من الأسباب تقف وراء تلك المشكلة، منها أسباب مرضية أو نفسية.

فيما تؤكد أخصائى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتورة هديل جهاد، أنه فى كثير من الاحيان قد ترجع أسباب تساقط الشعر للعادات الخاطئة التى يتبعها البعض فى عملية العناية بالشعر وأهمها:

- استخدام فرشاة الشعر الضيقة البلاستيكية والتى تساعد على تقصف الشعر وضعفه، والأفضل استبدالها بالأمشاط الخشبية واسعة السنون.

>- الإسراف فى غسيل الشعر وخاصة لأصحاب الشعر الدهنى، والمعدل الطبيعى لمرات الغسيل يتراوح بين 2 إلى 3 مرات اسبوعيا فقط.

>- تجنب استخدام الماء الساخن والذى يؤدى لزيادة فرص تقصف الشعر، واستبداله بالماء الفاتر أو البارد.

>- الحرص على قص أطراف الشهر مرة كل ثلاثة أشهر لتجنب زيادة التقصف وانتقاله من الاطراف إلى أعلى الشعر.

>- عدم اعتماد طريقة واحدة واتجاه واحد عند تصفيف الشعر، والحرص على تصفيفه فى جميع الاتجاهات لتنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس.

>- تجنب الإسراف فى استخدام مجففات الشعر الحرارية قدر المستطاع.