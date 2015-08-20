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صحيفة فرنسية: 260 ألف فرنسى ضمن مرتادى موقع "آشلى مديسون"

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صحيفة فرنسية: 260 ألف فرنسى ضمن مرتادى موقع "آشلى مديسون" صحيفة فرنسية: 260 ألف فرنسى ضمن مرتادى موقع "آشلى مديسون"
قال الموقع الإلكترونى لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، إن هناك أكثر من 260 ألف مواطن فرنسى تم الكشف عن أسمائهم وعن بيانات حساباتهم الإلكترونية وكلمات مرورهم ضمن الكم الكبير الذى تم الكشف عنه الأربعاء الماضى، والذى وصل إلى 32 مليون مواطن حول العالم، ممن يترددون باستمرار على موقع الخيانة الزوجية "آشلى ماديسون".

وأثار اختراق موقع الخيانة العالمى "آشلى ميدسون" قبل أسابيع ضجة كبيرة فى العالم، حيث استطاع قراصنة إنترنت "هاكرز" الوصول إلى قاعدة بيانات الموقع، ونفذ القراصنة وعودهم بنشر أسماء المشاركين فيه.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن هذا العدد الكبير من الحسابات الفرنسية، والذى تعدى عددها ربع مليون شخص فرنسى، يحتوى على عنواين البريد الإلكترونى لأشخاص تابعين للحكومة الفرنسية، وفقاً للمعلومات الواردة عن شركة "سيبل أنجل" لحماية مواقع الإنترنت.

ويشار إلى أن "الهاكرز" نشروا مؤخراً الكثير من البيانات التى تخص الحكومات المختلفة، فهى أعلنت قائمة بـ15 ألفا من الأشخاص الذين يعملون فى أو الجيش الأمريكى، هذا بجانب بعض النواب فى الكنيسيت الإسرائيلى وكبار المسئولين فى الحكومة الإسرائيلية.


>- 170ألف إسرائيلى منهم نواب كنيست ضمن قائمة موقع الخيانة "آشلى مديسون"
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مصر 365

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