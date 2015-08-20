الرئاسة: السيسى فى زيارة رسمية لروسيا 25 أغسطس لمدة 3 أيام

يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة رسمية إلى روسيا خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الجارى.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى روسيا ولقاءه الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" تأتى فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً، وستتيح الزيارة الفرصة لتعزيز التعاون مع روسيا فى مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادى، أخذاً فى الاعتبار أن روسيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن لقاء الرئيس السيسى، الرئيس الروسى سيعقبه غداء عمل موسع بحضور وفدى البلدين يقيمه الرئيس الروسى تكريماً للرئيس بمقر الكرملين، بُغية التباحث فى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشتركة، وكذا دعم التعاون بين مصر وروسيا فى الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلاً عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الروسية إلى مصر، لا سيما في ضوء الإجراءات التشريعية والإدارية التى طبقتها مصر مؤخراً لجذب وتيسير إقامة الاستثمارات المباشرة، وسيلى ذلك عقد مؤتمر صحفى مشترك يستعرض فيه الرئيسان نتائج المباحثات الثنائية وأهم الموضوعات التى تم تناولها.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن زيارة الرئيس إلى روسيا ستشهد عدداً من اللقاءات مع كبار المسئولين الروس وعدد من رؤساء كبريات الشركات الروسية.