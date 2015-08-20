مفتى الجمهورية يطالب الشعب بالوقوف صفًا واحدًا فى مواجهة الإرهاب

أدان فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، التفجير الإرهابى الغادر الذى وقع أمام مبنى الأمن الوطنى فى شبرا الخيمة، وأسفر عن إصابة العشرات.

وقال "علام" فى بيان له اليوم، إن تلك التفجيرات الإرهابية التى تقوم بها جماعات قد انخلعت عن أى معنى للإيمان والوطنية، لأنهم يسعون لعرقلة مسيرة الوطن بعد أن بدأت مسيرة العمل والتنمية التى من شأنها أن تصل بالبلاد إلى الاستقرار.

وأضاف مفتى الجمهورية، "علينا جميعًا أن نقف صفًا واحدًا فى مواجهة الإرهاب الغاشم الذى يسعى فى الأرض فسادًا، ويرهب البلاد والعباد".

وطالب فضيلة المفتى الشعب المصرى بالتعاون مع رجال الأمن لنشر الاستقرار، ومواجهة الفوضى والتخريب الذى تسعى بعض تيارات الإرهاب إلى نشره فى ربوع مصر.

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بالفيديو.. وصول سيارات الإسعاف لمحيط "الأمن الوطنى" بشبرا الخيمة

هاشتاج صوت الانفجار يتصدر تويتر بعد دقائق من حادث مبنى الأمن الوطنى

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