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موظف سجل مدنى فى الشرقية يستخدم "شومة" للسيطرة على زحام شهادات الميلاد

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موظف سجل مدنى فى الشرقية يستخدم "شومة" للسيطرة على زحام شهادات الميلاد موظف سجل مدنى فى الشرقية يستخدم "شومة" للسيطرة على زحام شهادات الميلاد
استمرارا للمهازل التى تشهدها محافظة الشرقية، بسبب تكدس وزحام المواطنين على مقار السجل المدنى بمراكز المحافظة لاستخراج شهادات الميلاد، بغرض تحديث البطاقات التموينية، حصل "اليوم السابع" على صورة لموظف بالسجل المدنى فى مركز فاقوس، وهو يعتلى شباك تقديم الطلبات حاملا "شومة"، ويقف بجواره أمين شرطة، لمحاولة السيطرة على الطوابير، خاصة طابور السيدات.

وكان اليوم السابع قد رصد فى تقارير سابقة ظاهرة طوابير شهادات الميلاد وتعرض المواطنين لإغماءات بسبب طول الانتظار تحت حرارة الشمس الحارقة، ونشوب مشاجرات بين المصطفين.

وأعلنت وزارة على فتح باب تحديث بيانات البطاقات التموينية وضم المواليد الجدد، مما أدى لتكدس المواطنين على مقار السجل المدنى لاستخراج شهادات الميلاد لأبنائهم.

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مصر 365

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