"أرابتك" تنفى انسحابها من مشروع الإسكان بمصر

نفت شركة "أرابتك" الإماراتية القابضة انسحابها من مشروع الإسكان فى مصر ، وذلك بعد أن ترددj أنباء صحفية عن انسحاب الشركة من المشروع.

وأوضحت الشركة - وفقا لبيان لها على موقع سوق دبى المالى اليوم الخميس - أنها ما زالت تناقش حيثيات المشروع مع الجهات المعنية فى مصر.

وأكدت الشركة، مجددا، التزامها التام بقواعد الإفصاح والشفافية، مشيرا إلى أنها ستفصح عن أية أمور جوهرية تخص المشروع فى الوقت المناسب.

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